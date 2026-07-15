Doc – Nelle tue Mani 4 Andrea Fanti torna in corsia | rilasciato il promo

È stato pubblicato il primo trailer della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani. La serie vede ancora protagonista Luca Argentero nel ruolo del medico Andrea Fanti, affiancato da Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon. La nuova stagione si concentra sul ritorno in corsia del personaggio principale, senza rivelare dettagli sulla trama. La data di uscita non è ancora stata annunciata.

Rilasciato il primo promo della quarta stagione di Doc – Nelle tue Mani. Luca Argentero torna in corsi accanto a Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon. Luca Argentero torna ad indossare i panni del dottor Andrea Fanti nella quarta stagione di Doc – Nelle tue Mani. Come precedentemente anticipato, concluso un anno di aspettativa, il dottor Fanti tornerà in corsia al Policlinico Ambrosiano. Accanto ad Argentero, tornerà il cast storico guidato da Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon. Nei giorni scorsi, intanto, è stato rilasciato il primo promo che vede nuovi personaggi pronti ad incontrare quei volti ormai noti che torneranno a raccontare le loro storie personali e di corsia. 🔗 Leggi su 2anews.it

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