4 di Sera il caso di Roggero divide lo studio | legittima difesa?

Il caso di Roggero ha diviso lo studio legale sulla questione della legittima difesa. Un avvocato ha affermato che è giunto il momento di trasmettere il testimone per promuovere una legge contro le ingiustizie e l’aumento della criminalità. Le parole sono state pronunciate durante una riunione, sottolineando la volontà di affidare ad altri professionisti la responsabilità di portare avanti questa battaglia legale. La discussione continua tra i membri dello studio.

“È arrivato il momento di passarvi il testimone per portare avanti una legge contro le ingiustizie e contro una criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce”. Sono queste le parole con cui ha scelto di congedarsi dalla società civile Mario Roggero, il gioielliere che mercoledì 15 luglio ha ricevuto la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi dalla corte di Cassazione per aver sparato e ucciso nel 2021 due rapinatori e per aver tentato di uccidere anche il terzo, che invece si è salvato. L'amarezza traspare nelle parole del 72enne di Grinzane Cavour, comune di 2.000 abitanti in provincia di Cuneo, in un video girato poco prima di costituirsi alle forze dell'ordine: “I giudici hanno voluto darmi l'ergastolo, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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