Divieto social per i minori la Lega e lo strano asse con la disastrosa Ursula

Da repubblica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un esponente della Lega ha presentato una proposta di legge che vieta l’uso dei social ai minori di 15 anni, citando anche un’affermazione di un alto funzionario europeo a sostegno. La proposta è stata avanzata da un collaboratore di un leader politico, che ha commentato positivamente le parole di questa figura europea. La proposta è stata annunciata senza dettagli su tempi o modalità di implementazione, e non sono state fornite dichiarazioni ufficiali di altre parti coinvolte.

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