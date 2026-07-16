Divieto social per i minori la Lega e lo strano asse con la disastrosa Ursula
Un esponente della Lega ha presentato una proposta di legge che vieta l’uso dei social ai minori di 15 anni, citando anche un’affermazione di un alto funzionario europeo a sostegno. La proposta è stata avanzata da un collaboratore di un leader politico, che ha commentato positivamente le parole di questa figura europea. La proposta è stata annunciata senza dettagli su tempi o modalità di implementazione, e non sono state fornite dichiarazioni ufficiali di altre parti coinvolte.
Armando Siri, braccio destro di Salvini, presenta la proposta di legge per il divieto ai minori di 15 anni: “Lo dice anche von der Leyen, per una volta ne ha fatta una giusta”. La spinta di Telefono Azzurro. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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