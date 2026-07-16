divieto social per i minori la lega e lo strano asse con la disastrosa ursula

Notizia in breve

Un esponente della Lega ha presentato una proposta di legge che vieta l’uso dei social ai minori di 15 anni, citando anche un’affermazione di un alto funzionario europeo a sostegno. La proposta è stata avanzata da un collaboratore di un leader politico, che ha commentato positivamente le parole di questa figura europea. La proposta è stata annunciata senza dettagli su tempi o modalità di implementazione, e non sono state fornite dichiarazioni ufficiali di altre parti coinvolte.