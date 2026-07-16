Accesso ai social la Lega presenta alla Camera la proposta di legge sul divieto ai minori di 15 anni Telefono Azzurro | Grazie per un passo necessario
La Lega ha presentato alla Camera una proposta di legge che vieta l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La proposta, firmata dalla prima firmataria, mira a stabilire un limite di età per l'uso delle piattaforme social. Telefono Azzurro ha commentato positivamente la decisione, definendo il provvedimento un passo necessario. La proposta di legge è stata depositata con il numero 2777.
La Lega non retrocede sul fronte del divieto social per gli under 15. «Oggi presentiamo un provvedimento (la proposta di legge n. 2777, prima firmataria Giorgia Latini, ndr) che mira a vietare l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Un sostegno concreto alle famiglie e ai genitori, sempre più preoccupati per l'utilizzo dei social network e delle nuove tecnologie da parte dei più giovani. Come Lega riteniamo necessario fissare una soglia minima di età per l'accesso ai social, perché oggi chi non li utilizza rischia di sentirsi escluso dal proprio gruppo di riferimento, subendo una pressione sociale sempre più forte»... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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