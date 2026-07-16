Accesso ai social la Lega presenta alla Camera la proposta di legge sul divieto ai minori di 15 anni Telefono Azzurro | Grazie per un passo necessario

Notizia in breve

La Lega ha presentato alla Camera una proposta di legge che vieta l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La proposta, firmata dalla prima firmataria, mira a stabilire un limite di età per l'uso delle piattaforme social. Telefono Azzurro ha commentato positivamente la decisione, definendo il provvedimento un passo necessario. La proposta di legge è stata depositata con il numero 2777.