Scuola | Latini Lega | Calendarizzare subito nostra PdL su divieto social network a minori 15 anni

Notizia in breve

La deputata della Lega ha annunciato che presenterà una proposta di legge per vietare l’uso dei social network ai minori di 15 anni. La proposta sarà calendarizzata a breve. La misura mira a regolamentare l’accesso ai social per questa fascia di età. La deputata ha comunicato questa intenzione attraverso un comunicato stampa diffuso il 30 maggio. La proposta si inserisce nel dibattito sulla tutela dei minori online.