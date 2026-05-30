Scuola | Latini Lega | Calendarizzare subito nostra PdL su divieto social network a minori 15 anni
La deputata della Lega ha annunciato che presenterà una proposta di legge per vietare l’uso dei social network ai minori di 15 anni. La proposta sarà calendarizzata a breve. La misura mira a regolamentare l’accesso ai social per questa fascia di età. La deputata ha comunicato questa intenzione attraverso un comunicato stampa diffuso il 30 maggio. La proposta si inserisce nel dibattito sulla tutela dei minori online.
In un comunicato stampa diffuso il 30 maggio, la deputata della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, si schiera dalla parte del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara La parlamentare concorda sull’urgenza di approvare una regola che imponga il divieto per i social network a tutti i ragazzi con età inferiore ai 15 anni. La stretta si rende necessaria per via dei pericoli insiti nel web. Latini sottolinea infatti l’importanza di difendere gli adolescenti da minacce concrete, collegandosi proprio alle parole di Valditara. La deputata dichiara: “È una misura di tutela fondamentale per proteggere i nostri ragazzi da rischi gravissimi come bullismo, autolesionismo, adescamento e fenomeni di emulazione violenta. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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