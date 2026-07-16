Dispersione in Toscana e caso Prato Nardini replica a Valditara | Preoccupata quanto lui servono risorse e meno tagli al personale

Notizia in breve

Il ministro dell'Istruzione ha evidenziato criticità a Prato, dove si registrano alti tassi di abbandono scolastico. La responsabile dell'ufficio scolastico regionale ha risposto, affermando di condividere le preoccupazioni del ministro e chiedendo più risorse e meno tagli al personale. La discussione si è accesa dopo la pubblicazione dei dati delle prove INVALSI, che mostrano un aumento della dispersione scolastica in Toscana, con particolare attenzione alla situazione pratese.