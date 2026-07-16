Dispersione in Toscana e caso Prato Nardini replica a Valditara | Preoccupata quanto lui servono risorse e meno tagli al personale
Il ministro dell'Istruzione ha evidenziato criticità a Prato, dove si registrano alti tassi di abbandono scolastico. La responsabile dell'ufficio scolastico regionale ha risposto, affermando di condividere le preoccupazioni del ministro e chiedendo più risorse e meno tagli al personale. La discussione si è accesa dopo la pubblicazione dei dati delle prove INVALSI, che mostrano un aumento della dispersione scolastica in Toscana, con particolare attenzione alla situazione pratese.
I recenti dati sulle prove INVALSI e il focus del Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sulle criticità di Prato (dove si registrano alti tassi di abbandono tra gli studenti) scatenano la reazione delle istituzioni locali. A stretto giro arriva la replica di Alessandra Nardini, assessora all'istruzione della Regione Toscana, che interviene a margine di un evento a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze per ribaltare la prospettiva sulle cause del disagio territoriale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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