Dispersione in Toscana e caso Prato Nardini replica a Valditara | Preoccupata quanto lui servono risorse e meno tagli al personale

Da orizzontescuola.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dell'Istruzione ha evidenziato criticità a Prato, dove si registrano alti tassi di abbandono scolastico. La responsabile dell'ufficio scolastico regionale ha risposto, affermando di condividere le preoccupazioni del ministro e chiedendo più risorse e meno tagli al personale. La discussione si è accesa dopo la pubblicazione dei dati delle prove INVALSI, che mostrano un aumento della dispersione scolastica in Toscana, con particolare attenzione alla situazione pratese.

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I recenti dati sulle prove INVALSI e il focus del Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sulle criticità di Prato (dove si registrano alti tassi di abbandono tra gli studenti) scatenano la reazione delle istituzioni locali. A stretto giro arriva la replica di Alessandra Nardini, assessora all'istruzione della Regione Toscana, che interviene a margine di un evento a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze per ribaltare la prospettiva sulle cause del disagio territoriale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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