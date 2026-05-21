Il 19 maggio scorso, l’Ufficio scolastico territoriale ha inviato un documento che dettaglia gli organici Ata e la distribuzione delle unità assegnate alle scuole della provincia di Ravenna per l’anno scolastico 202627. La comunicazione mette in evidenza che gli organici Ata risultano insufficienti e sottolinea la necessità di risorse aggiuntive. Non vengono menzionati tagli, ma si evidenzia la carenza di personale come un problema da affrontare.

Il 19 maggio scorso l’Ufficio scolastico territoriale ha fatto pervenire l’informativa sugli organici Ata e la distribuzione delle unità attribuite alle scuole della provincia di Ravenna per l’anno scolastico 202627. "I dati ricevuti non sono affatto confortanti – commenta Francesca Lo Iacono, segretaria generale provinciale della Flc Cgil di Ravenna - e le nostre previsioni rispetto alla perdita di unità di organico si sono rivelate fondate. Si abbatte sulle scuole di ogni ordine e grado del territorio il combinato disposto di tagli imposti dalla legge di bilancio e di dimensionamento scolastico che ha colpito gli istituti comprensivi di Cervia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola, manca il personale: "Organici Ata insufficienti, servono risorse, non tagli"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Calo demografico non può voler dire tagli alla scuola”, Manzi (PD): “Risorse da blindare invece di ridurre organici docenti e ATA”. INTERVISTAProsegue al Palacongressi di Riccione, il XV Congresso nazionale della Uil Scuola, in programma fino al 7 maggio.

Personale Ata, la Cgil denuncia tagli all'organico: "Numeri insufficienti, inaccettabile una logica al risparmio"Ieri l’Ufficio scolastico territoriale ha fatto pervenire l’informativa sugli organici Ata e la distribuzione delle unità attribuite alle scuole...

Flc Cgil Modena, scuola, tagli al personale Ata: dal prossimo anno 20 posti in meno nelle scuole modenesiSi è tenuto oggi l’incontro tra l’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena e le Organizzazioni Sindacali in relazione all’organico del personale Ata previsto per il prossimo anno scolastico. La scelta ... sassuolo2000.it

Scuola, allarme FLC CGIL sui tagli al personale ATA 2026/27: in Puglia previste 214 unità in menoSecondo i dati diffusi dal sindacato, la misura si inserisce nel quadro della Legge di Bilancio 2025 e prevede una riduzione complessiva a livello nazionale pari a 2.174 unità, che colpirebbe in modo ... giornaledipuglia.com