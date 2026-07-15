Il 17 e 18 luglio si svolge a Ponza l’evento “Ponza D’Autore” con la partecipazione di esponenti politici come Tajani, Durigon e Calenda. La manifestazione si concentra sui temi della costruzione della verità e dell’influenza dell’informazione sulla percezione della realtà. Non sono stati comunicati dettagli su programmi o interventi specifici. L’evento si svolge in un contesto di discussione sulla comunicazione e sulla sua funzione nel panorama pubblico.

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Chi costruisce oggi la verità? Chi orienta il racconto della realtà? E quanto la (dis)informazione condiziona il dibattito pubblico, la politica e le grandi scelte del nostro tempo? Sono queste le domande al centro della XVII edizione di Ponza D'Autore, in programma il 17 e 18 luglio, alle ore 22, nella Piazza della Chiesa SS. Silverio e Domitilla. Ideata e curata da Valentina Fontana, realizzata da Vis Factor con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione Lazio e del Comune di Ponza, la rassegna si conferma uno dei principali appuntamenti estivi dedicati al confronto tra istituzioni, politica, giornalismo e cultura, proponendo anche quest'anno un programma costruito attorno ai grandi temi dell'attualità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ponza D'Autore il 17 e 18 luglio con Tajani, Durigon e Calenda

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