Politica giustizia e media | Ponza D’Autore accende il dibattito sulla disinformazione

Chi decide cosa è vero? E quanto il modo in cui una notizia viene raccontata può influenzare politica, società e opinione pubblica? Sono le domande al centro della XVII edizione di Ponza D’Autore, la rassegna culturale che il 17 e 18 luglio porterà sull’isola pontina un confronto tra protagonisti delle istituzioni, del giornalismo, della magistratura e della cultura. Nella cornice di Piazza della Chiesa SS. Silverio e Domitilla, alle ore 22, il tema scelto quest’anno sarà quello della (dis)informazione, affrontata non soltanto come fenomeno delle fake news, ma come un sistema più ampio fatto di narrazioni, percezioni, propaganda e nuovi strumenti digitali capaci di orientare il dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Laverita.info

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