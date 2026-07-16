Disavanzo sanità tagli a 470 posti letto e cinque punti nascita | ecco tutti i reparti che rischiano lo stop

Da bari.corriere.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione Puglia propone di tagliare 470 posti letto e cinque punti nascita per ridurre la spesa sanitaria. Sono i reparti che rischiano di chiudere o ridimensionarsi. La regione si presenta oggi a Roma per discutere con i ministeri della Salute e dell’Economia il piano operativo triennale della sanità, che dovrà essere approvato entro il 21 luglio.

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Ridurre la spesa sanitaria e riorganizzare la rete ospedaliera. Sono gli obiettivi con cui la Regione Puglia si presenta oggi a Roma per avviare il confronto con i ministeri della Salute e dell’Economia sul nuovo piano operativo triennale della sanità, il cui via libera è atteso il 21 luglio. Per la Puglia ancora formalmente in piano di rientro (sebbene, pare, per poco), il documento rappresenta la road map per riportare i conti in equilibrio e ridefinire l’offerta sanitaria. Come? Tagliando almeno cinque punti nascita e 470 posti letto ritenuti eccedenti rispetto agli standard nazionali fissati dal decreto ministeriale 70. Il punto più delicato sono i punti nascita: in ogni legislatura il tema torna prepotente. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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