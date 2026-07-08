In Puglia, i dirigenti sanitari hanno deciso di ridurre i posti letto in strutture con più di 50% di capacità inutilizzata, eliminando circa 300 posti letto. Sono stati anche avviati interventi per centralizzare gli acquisti di forniture e farmaci, al fine di contenere i costi. Inoltre, si prevede la chiusura di alcuni punti nascita con bassi volumi di parti annuali.

Ridurre i posti letto lì dove sono in esubero, centralizzare gli acquisti per evitare gare spezzatino, intervenire (ancora) sulla spesa farmaceutica alle stelle. Sono alcuni degli interventi su cui la Regione Puglia sta lavorando, prima di tornare a Roma per presentare il piano operativo triennale della sanità. L’imperativo è: risparmiare. La sanità, si è visto con chiarezza nell’ultimo bilancio, costa troppo. Il disavanzo da 349 milioni di euro, per gran parte colmato dall’aumento delle addizionali Irpef, non può ripetersi. Ecco perché ora è necessario intervenire in modo strutturale con una programmazione triennale che porti la sanità a diventare autosufficiente dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Conti in rosso nella sanità in Puglia, via al taglio dei costi. Nel mirino posti letto in esubero e punti nascita

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