I sindacati criticano il sindaco per non aver più coinvolto le parti sociali dopo un incontro a gennaio, durante il quale furono presentati piani per ridurre le liste d’attesa. Da allora, secondo le sigle, non sono stati più convocati per discutere i tagli ai reparti sanitari, nonostante le divergenze sui provvedimenti in atto. La questione riguarda il disavanzo nel settore sanitario e le decisioni prese senza il loro coinvolgimento.

«Abbiamo sentito il presidente Decaro a gennaio, quando ci illustrò il piano sul recupero delle liste d’attesa. Poi, niente. Non ha più sentito la necessità di convocare le parti sociali». A dirlo è Arturo Oliva, presidente dell’ordine dei medici di Brindisi e segretario regionale del sindacato medico Cimo. Nei giorni in cui all’assessorato della Sanità si lavora al piano operativo per ridurre la spesa sanitaria dei prossimi tre anni, i sindacati sono in subbuglio. Il fatto che, ad oggi, non sia arrivata loro alcuna convocazione, alimenta il malcontento. «Questa amministrazione – dice Oliva – è l’unica che non ci ha mai convocato. In passato non era così». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Disavanzo in sanità, sindacati divisi sui tagli ai reparti ma uniti contro Decaro: «Noi mai convocati sulle scelte»

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