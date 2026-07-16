Dire che ho lanciato Checco Zalone forse è eccessivo ma è vero che lo presentai quando era sconosciuto Purtroppo non mi ha mai offerto un cameo ci speravo | parla Alessandro Greco

Alessandro Greco ha raccontato di aver presentato per la prima volta Checco Zalone quando era ancora sconosciuto. Ha aggiunto di aver sperato in un cameo da parte dell’attore, ma finora non è mai stato realizzato. Greco conduce da tre anni “Unomattina Estate”, programma che lo ha portato a svegliarsi prima e a migliorare l’orario di messa in onda.

Non è mai stato un mattiniero, ma grazie a Unomattina Estate, che conduce per il terzo anno consecutivo, Alessandro Greco ha imparato a diventarlo. Il conduttore si è raccontato in una lunga intervista a Leggo e, parlando della natura stagionale del suo impegno su Rai1, assicura di non avere rimpianti: “Più che alla continuità penso all’apprezzamento del pubblico. Questo affetto che coinvolge la mia persona e il mio lavoro è prezioso. Poi prendo quello che viene, se viene “. Il nome di Greco, per molti telespettatori, è indissolubilmente legato a Furore, il programma che lo consacrò negli anni Novanta e che sembrava destinato ad aprirgli definitivamente le porte della grande televisione, Sanremo compreso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Checco Zalone: quando tutto va storto… per COLPA DELLE COZZE | Che Bella Giornata

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