Un giocatore di pallacanestro ha annunciato ufficialmente il suo addio al basket dopo aver ripreso gli allenamenti individuali. In un messaggio pubblico, ha spiegato di aver cercato di tornare in forma, ma ha capito che è arrivato il momento di smettere. Ha sottolineato di desiderare di essere ricordato per la persona che è stata, lasciando intendere che non tornerà più a calcare i campi.

“Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi”. Achille Polonara lascia il basket. E lo fa annunciandolo con un post social su Instagram. Dopo la diagnosi della leucemia mieloide acuta il 16 giugno del 2025, ha vissuto un anno da incubo, ci ha provato, era anche tornato ad allenarsi individualmente, ma alla fine ha deciso di dire basta. Polonara era fermo da circa un anno dopo essere stato costretto allo stop a causa della malattia, per cui è stato necessario un trapianto di midollo osseo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci ho provato, ma ho capito che è ora di dire basta. Voglio che mi ricordiate per quel che ero”: Polonara dice addio al basket

Achille Polonara lascia il basket: «Ci ho provato, ma ho capito che è ora di dire basta»

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