Diploma in Elettrotecnica a 82 anni la storia di Giuseppe | Non è mai troppo tardi per iniziare a studiare

A 82 anni, un ex impiegato delle ferrovie e delle Poste ha ottenuto il diploma in Elettrotecnica presso un istituto superiore. Dopo aver superato l'esame di maturità, ha affermato che non è mai troppo tardi per iniziare a studiare. La sua storia è stata resa nota attraverso le sue parole e il risultato conseguito.

“Non è mai troppo tardi per iniziare a studiare”. È con questa frase che Giuseppe Macaione, un ex impiegato delle ferrovie e delle Poste, ha parlato dopo aver superato l'esame di maturità all'età di 82 anni, ottenendo il diploma in Elettrotecnica presso in un istituto superiore livornese. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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