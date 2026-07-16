Dipendente esce con 40 grammi d’oro | Era il premio produzione ma senza riunione

Notizia in breve

Un dipendente è stato trovato in possesso di circa 40 grammi d’oro, che avrebbe portato via senza partecipare a una riunione, anche se si trattava di un premio produzione. La situazione è stata ricostruita dagli investigatori, che hanno evidenziato come l’oro fosse stato prelevato senza autorizzazione. Nulla si sa sulle motivazioni o sul possibile utilizzo dell’oro, né se siano stati presi provvedimenti nei confronti del dipendente.