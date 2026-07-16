Dipendente esce con 40 grammi d’oro | Era il premio produzione ma senza riunione
Un dipendente è stato trovato in possesso di circa 40 grammi d’oro, che avrebbe portato via senza partecipare a una riunione, anche se si trattava di un premio produzione. La situazione è stata ricostruita dagli investigatori, che hanno evidenziato come l’oro fosse stato prelevato senza autorizzazione. Nulla si sa sulle motivazioni o sul possibile utilizzo dell’oro, né se siano stati presi provvedimenti nei confronti del dipendente.
Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Arezzo – C’è chi a fine turno porta via la schiscetta vuota, chi una penna dell’ufficio e chi, secondo la ricostruzione degli investigatori, circa 40 grammi d’oro. Del resto, quando l’azienda parla di “valorizzazione delle risorse interne”, qualcuno può sempre capire male. Il protagonista della vicenda è un dipendente di una ditta orafa aretina, fermato all’uscita dal lavoro dagli agenti della Squadra mobile. Durante il controllo gli sarebbero stati trovati addosso alcuni grammi d’oro provenienti dall’azienda. Una modalità di prelievo aziendale decisamente innovativa: niente bonifico, niente busta paga, direttamente materia prima. 🔗 Leggi su Lortica.it
Alex Theory: Azienda o Setta Dentro il Fenomeno Theory Holding | RUVIDO 361
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