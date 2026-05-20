Riunione pugilistica interregionale con i talenti della Tifata Boxe e delle Fiamme Oro
Domenica 24 maggio si svolgerà una manifestazione pugilistica interregionale organizzata dalla Tifata Boxe “Prisco Perugino”. L’evento si terrà presso l'Oratorio Mons. e vedrà la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni, tra cui i talenti della Tifata Boxe e delle Fiamme Oro. La competizione prevede incontri tra pugili di varie categorie e sarà aperta al pubblico. La giornata si inserisce nel calendario delle iniziative sportive promosse dall’associazione pugilistica locale.
Una grande manifestazione pugilistica ‘targata’ Tifata Boxe “Prisco Perugino”. Si terrà domenica 24 maggio, presso l'Oratorio Mons. Giuseppe Cappabianca in via Madonna delle Grazie a San Prisco, la riunione di boxe tra Campania e Calabria.Ad organizzare l'evento la Tifata Boxe e le Fiamme Oro. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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