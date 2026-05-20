Riunione pugilistica interregionale con i talenti della Tifata Boxe e delle Fiamme Oro

Domenica 24 maggio si svolgerà una manifestazione pugilistica interregionale organizzata dalla Tifata Boxe “Prisco Perugino”. L’evento si terrà presso l'Oratorio Mons. e vedrà la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni, tra cui i talenti della Tifata Boxe e delle Fiamme Oro. La competizione prevede incontri tra pugili di varie categorie e sarà aperta al pubblico. La giornata si inserisce nel calendario delle iniziative sportive promosse dall’associazione pugilistica locale.

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