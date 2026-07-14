Tom Holland racconta il due di picche di Haaland | L’ho invitato a cena ma mi ha ignorato

L’attore ha raccontato di aver invitato a cena il calciatore norvegese, che però non ha risposto all’invito. Durante un'intervista televisiva, ha descritto l’episodio come un “due di picche”, sottolineando che Haaland non ha preso in considerazione la proposta. La vicenda ha suscitato interesse sui social media e si è trasformata in un episodio virale.

Tom Holland è tornato a parlare del curioso episodio che lo ha visto protagonista insieme a Erling Haaland. Ospite del The Tonight Show di Jimmy Fallon, l’attore ha scherzato sul fatto che il calciatore norvegese abbia completamente ignorato un suo invito a cena, trasformando una vicenda già diventata virale in un siparietto divertente. La storia era stata raccontata inizialmente dallo stesso Haaland, che aveva spiegato di aver ricevuto un messaggio su Instagram da Tom Holland. “ Non mi sono nemmeno preso la briga di rispondere. Non avevo idea di chi fosse e non volevo rispondere a uno sconosciuto “, aveva raccontato il calciatore, aggiungendo di guardare pochissimi film e di non aver riconosciuto il protagonista di Spider-Man. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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