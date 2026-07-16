Difensore Civico | perché manca la nomina in Calabria?

Da gbt-magazine.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Calabria, non è stata ancora effettuata la nomina del Difensore Civico regionale. La figura di garanzia avrebbe il compito di tutelare i diritti dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. La mancata elezione solleva questioni sulla presenza di questa figura di tutela nel territorio. La nomina dovrebbe avvenire secondo procedure previste dalla legge, ma al momento non sono stati resi noti eventuali motivi o scadenze.

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Un’analisi sulla mancata elezione del Difensore Civico regionale e sul valore di questa figura di garanzia nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.. La mancata elezione del Difensore Civico regionale riporta al centro una riflessione più ampia sulla qualità del rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. La Calabria ha previsto questa figura con la Legge regionale n. 41985, riconoscendone il ruolo di garante super partes, ma in oltre quarant’anni è stata nominata una sola volta. Una distanza evidente tra ciò che la norma stabilisce e ciò che la pratica istituzionale realizza. Una figura prevista, ma mai realmente attivata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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