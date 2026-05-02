Un limite di mandato per il difensore civico la Provincia approva la proposta dell' opposizione

Il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità una proposta di modifica dello Statuto riguardante il limite di mandato per il difensore civico. La mozione, presentata dal gruppo di minoranza Uniamoci, è stata discussa e approvata durante la seduta del 30 aprile. La proposta è stata condivisa anche da altri gruppi presenti in Consiglio, portando alla decisione di inserire un limite temporale alla nomina del difensore civico.

Nella seduta del 30 aprile il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità la mozione relativa alla modifica dello Statuto della Provincia di Modena con riferimento alla nomina del difensore civico, con la proposta del gruppo di minoranza Uniamoci condivisa successivamente anche dalla.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Stop alle 32 ore settimanali: la Camera boccia la proposta dell’opposizione sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salarioIn Aula alla Camera, con il voto dei partiti di maggioranza è stata bocciata definitivamente la proposta unitaria dell’opposizione sulla riduzione... Senesi Juventus, il difensore resta un obiettivo dei bianconeri. La proposta è più bassa dell’Aston Villa, ma…di Redazione JuventusNews24Senesi Juventus, il difensore argentino resta nel mirino della Vecchia Signora. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Quell’invito indiretto della Regione a cambiare la legge sul limite dei mandati; Elezioni Aquilano maggio 2025; Diritto di accesso dei consiglieri – Trasmissione distinte del protocollo; Prato verso il voto, Mazzetti (FI): Dall'Avvocatura dello Stato dubbi sul terzo mandato di Biffoni. Terzo mandato, il governo impugna la legge della Provincia di Trento. Lega contraria. Rabbia di Fugatti: Atto molto pesante. Salvini: Questione localeRoma, 19 maggio 2025 -Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha impugnato di fronte alla Corte costituzionale la legge della Provincia autonoma di Trento che ha innalzato da due a tre il ... quotidiano.net Terzo mandato, il Consiglio dei ministri impugna la legge della Provincia di Trento. Il governatore Fugatti: «Atto molto pesante». Salvini: «Nessun problema, questioni locali»Il Consiglio dei ministri ha impugnato di fronte alla Corte costituzionale la legge della Provincia autonoma di Trento che ha innalzato da due a tre il limite dei mandati consecutivi possibili per il ... roma.corriere.it Terribile incidente stradale in provincia di Napoli, 16enne in coma dopo lo schianto in scooter. Ilmattino.it - facebook.com facebook Dal 6 al 15 aprile, 18 suore della Provincia Sacro Cuore hanno vissuto il loro ritiro annuale, rinnovate in Cristo e fortificate dallo Spirito Santo. Ispirate da Santa Maddalena di Canossa, rinnovano la loro missione di servire con amore i più poveri. #Canossi x.com