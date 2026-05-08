Valle d’Aosta | il Difensore civico fatica a raggiungere i cittadini

Nella regione Valle d’Aosta, il Difensore civico sta incontrando difficoltà nel contattare e assistere i cittadini. La situazione si aggrava a causa di un organico insufficiente, che limita le possibilità di intervento. La questione riguarda anche le liste d’attesa nel settore sanitario, che sono considerate troppo lunghe, e chi dovrebbe intervenire quando le attese diventano insostenibili.

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? Punti chiave Come può un ufficio sotto organico tutelare i diritti dei cittadini?. Chi deve intervenire quando le liste d'attesa sanitarie diventano insostenibili?. Perché il Difensore civico fatica a raggiungere i borghi più isolati?. Cosa rischiano i disabili e i minori se l'istituzione resta invisibile?.? In Breve Competenze ampliate includono tutela detenuti, infanzia e adolescenti secondo legge regionale.. Sotto-organico dell'ufficio richiede intervento strutturale del Consiglio regionale.. Disagio sociale riguarda gestione disabilità e diritti minori nelle zone isolate.. Criticità sanitarie segnalate riguardano liste d'attesa USL e carenza medici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle d’Aosta: il Difensore civico fatica a raggiungere i cittadini ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Fardelli: "Difensore civico non è nemico della Pa ma ponte per cittadini" Leggi anche: Valle d'Aosta: decade il governatore Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: COSA FARE DAL 4 AL 10 MAGGIO IN VALLE D’AOSTA; La chiusura delle strade per il 47° Rally Valle d’Aosta; Il presidente della Valle d'Aosta Renzo Testolin è stato dichiarato decaduto per aver superato i limiti di mandato; Renzo Testolin, decaduto presidente della regione Valle d’Aosta: Union Valdôtaine convoca Comitato federale. Il presidente della Valle d’Aosta Renzo Testolin è stato dichiarato decaduto per aver superato i limiti di mandatoSabato il presidente della Valle d’Aosta Renzo Testolin è stato dichiarato decaduto per aver violato la norma della legge regionale che impone un limite di due mandati consecutivi per tutti i componen ... ilpost.it Renzo Testolin, decaduto Presidente Valle d’Aosta: cosa succede ora | Superati limite mandati: caos UV-PdTribunale dichiara decaduto Presidente di Regione Valle d'Aosta Renzo Testolin per sopraggiunti limiti di mandato. UV verso ricorso, paralisi Giunta ... ilsussidiario.net Valle di Susa protagonista al Salone del Libro 2026 con 16 appuntamenti culturali x.com