Valle d’Aosta | il Difensore civico fatica a raggiungere i cittadini

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione Valle d’Aosta, il Difensore civico sta incontrando difficoltà nel contattare e assistere i cittadini. La situazione si aggrava a causa di un organico insufficiente, che limita le possibilità di intervento. La questione riguarda anche le liste d’attesa nel settore sanitario, che sono considerate troppo lunghe, e chi dovrebbe intervenire quando le attese diventano insostenibili.

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? Punti chiave Come può un ufficio sotto organico tutelare i diritti dei cittadini?. Chi deve intervenire quando le liste d'attesa sanitarie diventano insostenibili?. Perché il Difensore civico fatica a raggiungere i borghi più isolati?. Cosa rischiano i disabili e i minori se l'istituzione resta invisibile?.? In Breve Competenze ampliate includono tutela detenuti, infanzia e adolescenti secondo legge regionale.. Sotto-organico dell'ufficio richiede intervento strutturale del Consiglio regionale.. Disagio sociale riguarda gestione disabilità e diritti minori nelle zone isolate.. Criticità sanitarie segnalate riguardano liste d'attesa USL e carenza medici.🔗 Leggi su Ameve.eu

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