Al raduno di Milanello, il club ha iniziato ufficialmente la nuova stagione. Il presidente ha dichiarato che il cardinale rappresenta ora la faccia del Milan e ha definito questo come il vero anno zero per la squadra. L’atmosfera all’interno del club appare diversa rispetto alle stagioni precedenti, segnando un punto di svolta. Nessuna altra informazione su eventuali cambiamenti strutturali o strategie future è stata comunicata.

Il raduno di Milanello ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione del Milan, ma l'atmosfera che si respira all'interno del club è molto diversa rispetto al passato. Non si tratta solamente di preparazione atletica, ma di una vera e propria rifondazione. Ai microfoni di radio rossonera, il noto giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha voluto fare il punto su questi primi giorni di lavoro,tracciando un bilancio tra ciò che si vede in campo e quello che sta accadendo fuori. Milan, Di Stefano: "Raduno totalmente diverso rispetto al passato". Il primo dato evidente riguarda la rosa a disposizione di Amorim. Secondo Di Stefano il... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Di Stefano: "Cardinale? Oggi è la faccia del Milan. E' il vero anno zero"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PAZZESCO: GERRY CARDINALE ARRIVA A MILANELLO COME SILVIO BERLUSCONI!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan, parla Di Stefano: "Cardinale? Oggi è la faccia del Milan. E' il vero anno zero"

Povero Milan, faccia a faccia accesi tra Ibrahimovic e CardinaleA Milanello si sono registrati scontri verbali tra Ibrahimovic e il presidente del club.

Temi più discussi: Il cardinale Pietro Parolin celebra la messa al campus di Fiera di Primiero; Il cardinale Ravasi rileggerà la Genesi; Milan, visita a sorpresa di Gonçalo Ramos a Milanello; Il card. Pierbattista Pizzaballa ha ricevuto il premio San Benedetto da Norcia.

Di Stefano: Con enorme franchezza vi dico che 30 giorni fa ero abbastanza preoccupato dell'immobilismo del Milan. Poi ho visto un'altra cosaPeppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a Radio Rossonera sui primi giorni di ritiro del Milan a Milanello. milannews.it

Rabiot oltre Maignan, il Milan non li considera in vendita: Cardinale si tiene stretti i suoi francesiRabiot anche non è considerato in vendita dal Milan. Cardinale e Amorim puntano sui francesi anche in futuro Non solo Mike Maignan, anche Adrien Rabiot non è in vendita per il Milan. Entrambi sembrere ... msn.com

Oggi ho scoperto che i Cistercensi sono un ordine religioso di monaci che si sono staccati dai monaci benedettini. Nel 1600, alcuni Cistercensi in cerca di uno stile di vita più semplice iniziarono all'Abbazia di La Trappe. Questi Trappisti avevano le loro terre reddit