Detrazione pensionati | attenzione se si hanno anche redditi da lavoro

Cos’è la detrazione pensionati? L’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, riconosce una riduzione dell’IRPEF lorda ai soggetti titolari di uno o più redditi di pensione. La misura ha l’obiettivo di diminuire il carico fiscale per il contribuente, in ragione delle spese che lo stesso, anche se non svolge più un’attività lavorativa, continua a sostenere. Dall’operazione IRPEF lorda meno detrazioni si ottiene pertanto l’imposta effettivamente a carico del contribuente. Se la detrazione in parola è automaticamente riconosciuta dall’INPS in sede di calcolo del cedolino mensile, particolare attenzione dev’essere posta alle ipotesi di pensionati che svolgono anche un’attività di lavoro dipendente. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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Detrazioni fiscali per pensionati: tutte le spese che puoi recuperare col 730 | GUIDA COMPLETA

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