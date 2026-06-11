Detrazione delle spese mediche in dichiarazione dei redditi che fare se si è perso lo scontrino

Se si perde uno scontrino parlante, si può comunque usufruire della detrazione del 19% per le spese mediche. È possibile utilizzare altri documenti come fatture, ricevute o estratti conto bancari che attestino il pagamento. In assenza di documenti, la detrazione potrebbe non essere applicabile, a meno che non siano presenti altri mezzi di prova. La perdita dello scontrino non preclude automaticamente la possibilità di detrarre le spese, ma sarà necessario dimostrare l’avvenuto pagamento con altri mezzi.

Il timore di perdere la detrazione fiscale del 19% a causa dello smarrimento di uno scontrino parlante è costante per molti contribuenti. Quando si parla di farmaci comuni, come nel caso di una semplice aspirina, la questione può sembrare marginale se considerata singolarmente, ma nell’economia complessiva della dichiarazione dei redditi, la somma di piccoli acquisti farmaceutici può spostare significativamente il rimborso finale. Per il Modello 7302026, che riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno solare 2025, le procedure di recupero e i protocolli di verifica sono diventati fortunatamente più flessibili grazie alla digitalizzazione, a patto di conoscere esattamente come muoversi tra portali telematici e obblighi di conservazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Detrazioni spese mediche: lavoratore dipendente e regime forfettario

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