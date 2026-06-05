Aggressione nel carcere di Viterbo detenuto manda agente all' ospedale
Intorno alle 13,30 del 4 giugno, un detenuto nel carcere di Viterbo ha aggredito un agente della polizia penitenziaria, ferendolo. L'aggressore ha colpito con un oggetto contundente, causando lesioni che hanno reso necessario il ricovero dell’agente in ospedale. L’operatore è stato trasportato per cure mediche, mentre il detenuto è stato subito isolato. La polizia penitenziaria sta gestendo la situazione e avviando le procedure di accertamento.
Aggressione nel carcere di Viterbo. È avvenuta intorno alle 13,30 del 4 giugno quando nel mirino di un detenuto del penitenziario Nicandro Izzo a Mammagialla è finito un poliziotto della penitenziaria. Per l'agente scelto sono state necessarie le cure mediche per le ferite e le lesioni riportate. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Segui gli aggiornamenti su Viterbo.
Notizie e thread social correlati
Caos al carcere di Torino, agente in ospedale dopo l'aggressione di un detenuto: annunciato sit-in davanti alla PrefetturaUn agente di polizia penitenziaria è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito da un detenuto in un carcere del nord Italia.
Leggi anche: Carcere Marassi, detenuto colpisce agente con un pugno e lo manda al pronto soccorso
Temi più discussi: Agente della Penitenziaria ferito durante un’aggressione nel carcere di Porto Azzurro; Aggressione nel carcere, agente ferito: sette giorni di prognosi; Aggressione nel carcere di Co-Ro, agente della Polizia Penitenziaria finisce in ospedale; Aggressione nel carcere di Viterbo, detenuto manda agente all'ospedale.
Aggressione ieri nel carcere di Viterbo Per la Fns Cisl Lazio la sicurezza nei luoghi di lavoro non è un privilegio, ma un diritto fondamentale. #FnsCisllazio #Sicurezza #PoliziaPenitenziaria #follower x.com
Aggressione nel carcere di Siracusa Feriti due agenti della Penitenziaria facebook
Aggressione nel carcere di Rossano, agente colpito in Alta SicurezzaNuova aggressione nel carcere di Rossano, questa volta nel reparto di Alta Sicurezza. Un agente di Polizia Penitenziaria è stato colpito al volto da un detenuto di origini campane, riportando contusio ... cosenzachannel.it
Agente aggredito in carcere da un detenuto, per lui un mese di prognosiAgente aggredito in carcere da un detenuto, per lui un mese di prognosi. Viterbo - L'ennesima violenza registrata ieri - La condanna di Fns Cisl: Necessario un intervento immediato ... tusciaweb.eu
La situazione giovanile è sempre più allo sbando, aggressione a professori oggi reddit