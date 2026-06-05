Aggressione nel carcere di Viterbo detenuto manda agente all' ospedale

Notizia in breve

Intorno alle 13,30 del 4 giugno, un detenuto nel carcere di Viterbo ha aggredito un agente della polizia penitenziaria, ferendolo. L'aggressore ha colpito con un oggetto contundente, causando lesioni che hanno reso necessario il ricovero dell’agente in ospedale. L’operatore è stato trasportato per cure mediche, mentre il detenuto è stato subito isolato. La polizia penitenziaria sta gestendo la situazione e avviando le procedure di accertamento.