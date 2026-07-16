Denshattack Recensione | deragliare non è mai stato così bello

Un treno lanciato a tutta velocità esegue una rotazione in aria, atterra su una rotaia sospesa e continua la corsa mentre sullo sfondo esplode una città controllata da una corporazione. Bastano pochi secondi per capire che Denshattack! non ha alcun interesse nel rispettare le normali regole ferroviarie. Sviluppato da Undercoders e pubblicato da Fireshine Games e Boltray Games, il titolo trasforma i convogli giapponesi in gigantesche tavole da skateboard. L’idea potrebbe sembrare poco più di una battuta, ma intorno a questa premessa è stato costruito un gioco d’azione veloce, sorprendentemente tecnico e ricco di personalità. Un Giappone attraversato da binari ribelli. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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