Adriatico mai così bello | Il mare è trasparente e in salute I dati di Arpae

L'Arpae ha rilevato che il mare nell'Adriatico è trasparente e in buona salute, con acqua cristallina e visibile a profondità significative. Questi dati sono stati diffusi attraverso fotografie e video condivisi sui social network, mostrando un mare molto limpido. La qualità delle acque è migliorata rispetto a periodi precedenti, secondo le misurazioni ufficiali. Nessun dettaglio specifico sui parametri analizzati o sulle variazioni rispetto ad altri momenti dell'anno è stato fornito.

Ravenna, 11 giugno 2026 – Acqua cristallina, trasparente come uno specchio, immortalata in fotografie e video postati sui social. I commenti si susseguono: “ Bellissima “, “Qui come i Caraibi“, “Io sono stato in spiaggia stamattina e l’acqua era pulitissima“. In questi giorni, infatti, l’acqua del mare del nostro Adriatico nei nove lidi ravennati e a Cervia è particolarmente chiara e limpida. E, come confermano gli esperti di Arpae, il mare è anche in salute. I dati dell’ultimo bollettino. “L’ultimo bollettino – spiegano dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna –, stilato a seguito dei prelievi eseguiti dal battello oceanografico della Struttura Operativa Daphne, è del 3-4 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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