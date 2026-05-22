Aaron ha condiviso di aver attraversato un periodo difficile, paragonandolo a una “selva oscura” dalla quale è stato complicato uscirne. Ha raccontato di aver quasi perso la fiducia nel riuscire a scrivere canzoni di qualità, pur insistendo sulla sua fragilità personale. Nonostante ciò, ha deciso di pubblicare un nuovo album intitolato “Abitare l’invisibile”, segnando un ritorno nel panorama musicale dopo un momento di crisi e incertezza.

Dopo essersi smarrito in una “selva oscura” ed aver (quasi) perso la speranza di riuscire a scrivere ancora “belle canzoni”, Aaron ha pubblicato il suo nuovo album, “ Abitare l’invisibile”. Il progetto, uscito venerdì 22 maggio, presenta dieci tracce che sono state lavorate (soprattutto) negli ultimi mesi. Periodo in cui, l’ex semifinalista di Amici 22, classe 2004, ha scelto di isolarsi nella tranquillità della sua casa in Umbria. Ed è lontano dal caos e dai riflettori che Aaron ha affrontato ed analizzato le proprie paure (“è tipo un vaso di Pandora” ), imparando ad accettare le proprie fragilità. “Abitare l’invisibile” è un album che parla tanto di amore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo Amici mi sono perso in una ‘selva oscura’, è stato bello e dannato. Non speravo più di scrivere belle canzoni. Sono sempre stato fragile, ma mai debole”: parla Aaron

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