Milioni di tifosi si sono radunati all’Obelisco di Buenos Aires dopo la vittoria dell’Argentina contro l’Inghilterra, che ha assicurato alla squadra la qualificazione in finale ai Mondiali. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1. Tra i festeggiamenti, alcuni commenti hanno sottolineato l’emozione di arrivare in finale per la seconda volta consecutiva. La finale si giocherà contro la Spagna.

Milano, 16 lug. (askanews) - "È incredibile essere in finale due volte di fila": migliaia di tifosi festeggiano all'Obelisco di Buenos Aires dopo la vittoria per 2-1 dell'Argentina sull'Inghilterra, che ha garantito alla squadra un posto nella finale dei Mondiali, dove l'Albiceleste affronterà la Spagna. "La Spagna dovrebbe avere paura. Li batteremo! Dobbiamo difendere il nostro titolo di campioni del mondo", grida un tifoso. Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Argentina in finale, delirio a Buenos Aires: «E' l'ultima di Messi»

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