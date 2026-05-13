Nuovo live del sabato sera al Circo della Farfalla | c' è Andrea Chimenti

Da brindisireport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026, il Circo della Farfalla, circolo Arci di Francavilla Fontana, ospiterà un nuovo concerto dal vivo. La serata vedrà protagonista Andrea Chimenti, artista noto per le sue esibizioni musicali. L’evento si svolgerà nell’ambiente del circolo, che si prepara ad accogliere il pubblico per questa serata dedicata alla musica dal vivo.

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FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 16 maggio 2026 un nuovo appuntamento con la musica dal vivo al Circo della Farfalla, circolo Arci di Francavilla Fontana. Andrea Chimenti salirà sul palco del Circo per il suo “Del Mio Cuore in Fondo Tour”.Un viaggio musicale che parte dalle origini della sua carriera.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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