Gli ultimi due autovelox fissi di Prato sono stati spenti ieri, situati in via Bologna prima della galleria della Madonna della Tosse e in via Roma all’altezza di Grignano in direzione Castelnuovo. Le apparecchiature non sono più operative, ma sono previste nuove installazioni per sostituirle.

Prato, 16 luglio 2026 – Da ieri i due autovelox fissi di Prato sono spenti. Chi percorre via Bologna, prima della galleria della Madonna della Tosse, o via Roma, all’altezza di Grignano in direzione Castelnuovo, non rischia più di vedersi recapitare una multa per eccesso di velocità. Il nuovo decreto ministeriale sugli autovelox, entrato in vigore domenica scorsa, ha fermato i due dispositivi cittadini, che non possono più essere utilizzati per elevare sanzioni perché privi della nuova omologazione richiesta dalla normativa. Uno stop obbligato ma non definitivo. Per il momento si tratta di uno stop obbligato, ma non definitivo. L’amministrazione ha già deciso di sostituire entrambi gli apparecchi con nuovi dispositivi conformi alle disposizioni ministeriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Decreto autovelox, via Bologna e via Roma: spenti gli ultimi due. Ma saranno sostituiti

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Da oggi 1.204 autovelox e tutor spenti in Italia dopo il nuovo decreto: coinvolte A1, A4, A13, A14, A16 e migliaia di strade. Limiti di velocità sempre validi e controlli attivi. Info aggiornate su siti ufficiali. 2lnk.io/di6FW x.com