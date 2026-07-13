Le postazioni degli autovelox a Firenze resteranno tutte attive, anche se sei apparecchi saranno sostituiti. Dopo 34 anni di attesa, sono state adottate nuove regole uniche per gli autovelox, ma le modalità di controllo rimangono sostanzialmente invariate. La mappa delle postazioni non subirà modifiche, e le apparecchiature continueranno a operare come prima, con l’unica differenza di essere sostituite con nuovi dispositivi.

di Antonio Passanese FIRENZE Dopo 34 anni di attesa arrivano regole uniche per gli autovelox e, a Firenze, cambia poco o nulla sul fronte dei controlli. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entrano infatti in vigore le nuove norme che disciplinano omologazione, taratura e verifiche di funzionalità dei dispositivi per il controllo della velocità. Un provvedimento destinato a mettere fine alle incertezze che negli ultimi anni hanno alimentato numerosi ricorsi contro le sanzioni. A livello nazionale si stima che siano 850 gli autovelox che dovranno completare l’iter di omologazione prima di poter tornare in funzione, mentre 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autovelox, la mappa non cambia. Le postazioni restano tutte attive. Ma sei apparecchi saranno sostituiti

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