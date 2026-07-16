Le autorità hanno avviato la rimozione delle auto abbandonate nell’area Aler, dopo aver concluso le procedure burocratiche e amministrative. La fase di gestione si è rivelata lunga e complessa, ma ora si può procedere con le operazioni di rimozione. Le auto lasciate in sosta prolungata verranno rimosse per migliorare il decoro dell’area. La rimozione è stata autorizzata dopo aver completato tutte le pratiche ufficiali.

La fase burocratica e amministrativa si è rivelata particolarmente articolata e complessa: adesso che è stata completata, può davvero prendere il via la rimozione dei veicoli in presunto stato di abbandono - perché così devono ancora essere definiti - collocati nell’area Aler compresa tra via Boccherini e via Vivaldi e che da parecchio tempo forniscono un’immagine di degrado dell’intera zona. A darne notizia e a stabilire i tempi dell’intervento è stata l’assessore alla sicurezza di Abbiategrasso, Chiara Bonomi: "Dietro a un intervento apparentemente semplice come la rimozione di un’auto abbandonata si nasconde in realtà una fitta rete di adempimenti normativi e passaggi amministrativi obbligatori che richiedono tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Decoro nell’area Aler. Auto abbandonate: scatta la rimozione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Thanks to Nhat's help, Mui successfully secured a major contract right in front of Van

Notizie e thread social correlati

Abbiategrasso, carcasse di auto abbandonate tra via Boccherini e via Vivaldi: parte la rimozioneA Abbiategrasso sono state avviate operazioni di rimozione di carcasse di auto abbandonate tra via Boccherini e via Vivaldi.

Decoro urbano, polizia locale in azione con denunce e rimozione di carcasse di autoNegli ultimi tre giorni, la polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli nel territorio, portando a sette denunce all’autorità...

Si parla di: Al via la rimozione dei veicoli abbandonati nell’area Aler; Abbiategrasso, carcasse di auto abbandonate tra via Boccherini e via Vivaldi: parte la rimozione.

Porto Torres, accordo Comune-Cipss: Più decoro nell'area industrialeIl Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e il Comune di Porto Torres hanno sottoscritto una convenzione per affrontare in modo congiunto il problema dell’abbandono di rifiuti e veicoli nelle ... unionesarda.it