A Abbiategrasso sono state avviate operazioni di rimozione di carcasse di auto abbandonate tra via Boccherini e via Vivaldi. La fase amministrativa preliminare si è conclusa e ora le auto saranno rimosse dalle strade. L'intervento riguarda veicoli lasciati in stato di abbandono, che occupano spazio e creano degrado. Le operazioni sono state autorizzate dopo le procedure di competenza, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulle modalità di smaltimento.

Abbiategrasso (Milano), 13 luglio 2026 – Prende ufficialmente il via, dopo il completamento di una fase burocratica e amministrativa definita articolata e complessa, la rimozione dei veicoli in presunto stato di abbandono – perché così devono ancora essere definiti - collocati nell’area ALER compresa tra via Boccherini e via Vivaldi e che da tempo immemore forniscono un’immagine di degrado dell’intera area. “Un passo avanti importante” . A darne notizia e a stabilire i tempi dell’intervento è stata l’assessore alla Sicurezza, Chiara Bonomi: “Dietro a un intervento apparentemente semplice come la rimozione di un’auto abbandonata si nasconde in realtà una fitta rete di adempimenti normativi e passaggi amministrativi obbligatori che richiedono tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbiategrasso, carcasse di auto abbandonate tra via Boccherini e via Vivaldi: parte la rimozione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CIMITERO DI AUTO ABBANDONATE - seconda parte

Notizie e thread social correlati

Decoro urbano, polizia locale in azione con denunce e rimozione di carcasse di autoNegli ultimi tre giorni, la polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli nel territorio, portando a sette denunce all’autorità...

"Noi, lasciati da soli nel degrado". La protesta dei residenti di via Guelfa tra erbacce e auto abbandonateI residenti di via Guelfa si trovano a convivere con una situazione di abbandono, tra erbacce cresciute ai margini della strada e veicoli lasciati...