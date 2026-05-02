Decoro urbano polizia locale in azione con denunce e rimozione di carcasse di auto

Negli ultimi tre giorni, la polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli nel territorio, portando a sette denunce all’autorità giudiziaria. Durante le operazioni, sono state rimosse diverse carcasse di auto e sono stati effettuati controlli sul decoro urbano. Le attività hanno coinvolto vari servizi di vigilanza, con l’obiettivo di migliorare la situazione nella zona.

Sette persone sono state deferite all'autorità giudiziaria dalla polizia locale di Reggio Calabria che negli ultimi tre giorni, ha operato numerose attività per il controllo del territorio. Le fattispecie di reato per i 7 deferiti spaziano dalla ricettazione, all'appropriazione indebita e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Notizie correlate

Latina, lotta agli impianti pubblicitari abusivi: censimento e rimozione per ripristinare legalità e decoro urbano.Il Comune di Latina ha avviato una vera e propria caccia agli impianti pubblicitari abusivi, una piaga che, secondo i dati emersi da una recente...

Controlli al Piano tra droga, furti e auto senza assicurazione: tre denunce della Polizia LocaleANCONA – Doppio intervento della Polizia Locale tra il Piano e le zone centrali della città.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Cherasco punta sul decoro urbano: pugno duro contro l’abbandono dei rifiuti Nuove fototrappole in dotazione alla Polizia Locale; Sicurezza e decoro: raffica di controlli e denunce della Polizia Locale; Quartiere Pulito: interventi in programma del 4, 5 e 8 maggio 2026; Decoro urbano Schio: mozione Fratelli d'Italia.

Modica, ordinanza per il decoro urbano: multe per i locali trascuratiNuova ordinanza sul decoro urbano a Modica: obbligo di pulizia per locali commerciali e sfitti. Multe fino a 500 euro per chi non cura vetrine e soglie ... quotidianodiragusa.it

Sicurezza e decoro: raffica di controlli e denunce della Polizia LocaleIdentificate 24 persone in centro storico: tra gli interventi un arresto per evasione, violazioni ai fogli di via e sanzioni per degrado urbano ... ravenna24ore.it

Telesveva. . Logrieco scende in campo per Molfetta: "Riportiamo sviluppo e decoro urbano" #molfetta #politica #amministrative #logrieco - facebook.com facebook

Albergheria Rap interviene costantemente per ripristinare il decoro urbano nelle vie: Verga, Corrado Avolio, De Virgilia, Ritiro San Pietro. #inciviltà x.com