Affari Tuoi De Martino scherza con la pacchista Sara | Qui da 36 puntate? Quasi la mia relazione più lunga

Durante la puntata del 7 maggio di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha scambiato alcune battute con la concorrente campana, coinvolgendola in un momento di spontaneità. In particolare, il conduttore ha scherzato sul fatto di essere in onda da 36 puntate, paragonando questa esperienza alla sua relazione più lunga. Il dialogo ha suscitato reazioni tra il pubblico presente e gli spettatori a casa.

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Nuovo siparietto virale tra Stefano De Martino e la concorrente campana nella puntata del 7 maggio di Affari Tuoi. La battuta sul passato sentimentale del conduttore: "È quasi la relazione più lunga che ho avuto negli ultimi anni".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ad Affari Tuoi, la pacchista della Campania scherza con De Martino: “Pensavo di poter toccare il lato B”Botta e risposta virale tra Stefano De Martino e la pacchista della Campania nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 23 aprile. Affari Tuoi, Stefano De Martino alla concorrente: “Sei la relazione più lunga che ho avuto”Una serata che parte tra risate incontenibili e finisce con un sorriso pieno di sollievo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari Tuoi, Stefano De Martino balla un lento con Martina Miliddi. Ma menomale che c’è Samurai Jay; Affari Tuoi, il vero show è De Martino: balla sulle note di Belen, poi il lento con Martina Miliddi. La puntata (corta) è un capolavoro; Affari tuoi 2025/26 - Puntata del 03/05/2026 - Video. Affari Tuoi, altro che De Martino: Martina Miliddi pazza di Herbert Ballerina: Sei il mio momento preferitoNella nuova puntata del 7 maggio gioca Sara, che parte male ma finisce bene con 38mila euro in cassa. Herbert Ballerina ruba la scena a Stefano De Martino ... libero.it Affari tuoi, De Martino infuriato per colpa di Herbert: Come ti permetti. Poi il (doppio) disastro finaleNella nuova puntata del 4 maggio giocano Alessia e nonno Pierino, che giocano una partita sfortunata finita peggio: zero euro in cassa mentre De Martino deve fare i conti con il solito Herbert Balleri ... libero.it Sei la relazione più lunga che ho avuto. ” Stefano De Martino non ha perso occasione di scherzare durante la puntata del 7 maggio di Affari Tuoi, rivolgendosi a Sara, la concorrente campana che, insieme alla sorella gemella Martina, ha dato vita a una serata - facebook.com facebook