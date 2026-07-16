”Tedesco ha concetti molto chiari, è centrato, è molto sicuro di quel che vuole e che ha in mente, cura molto i dettagli e in tutta la mia carriera non mi è mai capitato uno così”. Contratto appena rinnovato per un’altra stagione, 38 anni compiuti, il ruolo di guida (o Welcome Manager dei nuovi arrivi: Alhassane e Amondarain sono più vicini che lontani) e il soprannome di Sindaco datogli dalla città che tifa: Lorenzo De Silvestri si presenta raccontando che “non avevamo capito fino all’ultimo che Italiano sarebbe poi andato via, a differenza di Motta che lo disse prima dell’ultima di campionato” e che “vorrei entrare nella top 30 di presenze col Bologna”: mancano 4 gare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - De Silvestri: "Al Bologna sono un po' il nonno di tutti". E su Tedesco...

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