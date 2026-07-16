Il difensore del Bologna ha definito il tecnico come un maniaco dei dettagli, mentre si è autodefinito il “nonno” della squadra. Riguardo al rinnovo di contratto di Orsolini, ha detto di passare più tempo con lui che con sua moglie, sottolineando che la decisione sarà personale. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui tempi o sui dettagli delle trattative.

Il difensore del Bologna: "Il rinnovo di Orsolini? Con lui passo più tempo che con mia moglie ma la sua sarà una scelta personale.". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - De Silvestri: "Sono il nonno della squadra. Tedesco è un maniaco dei dettagli"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bologna, De Silvestri: "Colpito da Tedesco. Il rinnovo di Orsolini? E' una scelta personale"Lorenzo De Silvestri ha riferito di aver partecipato a ventuno ritiri in carriera, di cui sette con il Bologna.

“Ho trovato strepitoso Bruce Springsteen contro Trump. Non sono d’accordo per niente con De Gregori, anche se lo amo. La Costituzione è il punto più alto della nostra politica”: così Daniele SilvestriUn artista ha commentato pubblicamente la sua opinione su un intervento di un altro musicista, definendolo “strepitoso” contro una figura politica.

Temi più discussi: Bologna in ritiro a Valles, tornano i tifosi rossoblu; Bologna, ufficiale: Lorenzo De Silvestri rinnova fino al 2027; Il Bologna si rimette in moto: è il giorno del raduno rossoblù. Ma il mercato resta un rebus; Inizia la stagione del Bologna: l'arrivo al ritiro di Valles e l'abbraccio dei tifosi.

Le #news di #calciomercato di #Zerocinquantuno sono presentate da #Sphaera - Web & Communication #DeSilvestri #ufficiale #prolungamento #contratto #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #calcio #mercato #SerieAEnilive x.com

Voci da Valles, De Silvestri: La base è solida e il mister super modernoIl Sindaco rossoblù fiducioso sulla nuova avventura: Tedesco è sicuro delle sue idee e cura tantissimo i dettagli. Orsolini? Un simbolo della squadra, ma non entro nelle scelte. Intanto, in attesa ... bolognatoday.it

De Silvestri criptico sul futuro di Orsolini al Bologna: Lo vedo più di mia moglie, ma...Le dichiarazioni del capitano del club rossoblù, fresco di rinnovo fino al 2027, sul compagno di squadra e Freuler ... corrieredellosport.it