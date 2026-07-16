De Luca lo sceriffo di Salerno ora vuole riempire i CPR con la sua squadretta di vigili urbani

Il governatore della regione ha annunciato la creazione di un Nucleo Operativo Sicurezza a Salerno, composto da vigili urbani in borghese. Il nuovo reparto si concentrerà su controlli contro guardiamacchine e accattoni. Inoltre, ha dichiarato l’intenzione di aumentare la presenza di migranti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). La misura prevede l’impiego di questi agenti senza divisa per attività di monitoraggio e repressione di alcune situazioni considerate problematiche.

De Luca istituisce a Salerno il Nucleo Operativo Sicurezza: vigili in borghese contro guardiamacchine e accattoni, e la promessa di riempire i CPR di migranti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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