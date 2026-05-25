Vincenzo De Luca ha vinto le elezioni a Salerno, tornando a ricoprire il ruolo di sindaco. I risultati delle urne segnano un ritorno importante per la sua carriera politica. La sua elezione rappresenta un cambiamento nel panorama amministrativo della città. La vittoria è stata confermata dai dati ufficiali delle schede espresse. Nessuna altra figura ha ottenuto risultati paragonabili a quelli di De Luca nel voto cittadino.

Il dato arrivato dalle urne a Salerno ha il peso di un ritorno politico che va oltre una semplice vittoria amministrativa. Vincenzo De Luca ha vinto le elezioni comunali 2026, tornando alla guida della città che più di ogni altra ha costruito il suo mito politico. Un risultato netto, maturato già nelle prime proiezioni e poi confermato con il passare delle ore, che riporta Palazzo Guerra sotto il controllo diretto dell’uomo che per oltre trent’anni ha dominato la scena politica salernitana. L’esito del voto chiude una campagna elettorale che, più che una normale competizione amministrativa, è sembrata fin dall’inizio un referendum sulla figura stessa di De Luca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vincenzo De Luca trionfa a Salerno: il ritorno dello “sceriffo” riporta la città alla sua storia politica

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