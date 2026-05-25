A Salerno, Vincenzo De Luca è tornato in campo, occupando nuovamente la scena politica. Non si vota solo per il sindaco, ma si celebra anche il suo ritorno, con De Luca che si impone come protagonista. Ha incontrato resistenze tra alcuni segretari di partito, con cui ha avuto scontri. La sua presenza si fa sentire forte, mentre cerca di consolidare il suo ruolo e di influenzare le scelte politiche locali.

Salerno, 25 maggio 2026 – A Salerno non si vota soltanto un sindaco. Si celebra un ritorno. Vincenzo De Luca torna dove tutto è cominciato e lo fa nel solo modo che conosce: occupando la scena, piegando il partito, imponendo il proprio nome come fosse inevitabile. A 77 anni è di nuovo candidato sindaco della sua città. Quinta candidatura, trentatré anni dopo quella del 1993. E il dettaglio più politico sta proprio sulla scheda: il Pd non c’è. O meglio, non si vede. Sette liste civiche, nessun simbolo di partito. Perché De Luca, in fondo, non ha mai avuto bisogno davvero del Pd. Il suo partito è sempre stato sé stesso. È questo il cuore del deluchismo: una forma di potere personale, verticale, territoriale, che attraversa le stagioni politiche senza cambiare natura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vincenzo De Luca, lo ‘sceriffo’ che ha litigato con tutti i segretari Pd. Di nuovo in pista nella sua Salerno

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