DDL Sicurezza con l’approvazione lo Stato sceglie chi proteggere

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un disegno di legge sulla sicurezza, che definisce le priorità dello Stato in materia di tutela. La legge stabilisce che le istituzioni sosterranno chi rispetta le norme, lasciando intendere che ci saranno conseguenze per chi viola le regole. La proposta normativa ora passa all'esame delle commissioni parlamentari prima di essere discussa in aula. La legge si concentra su aspetti di ordine pubblico e sulla distinzione tra chi agisce nel rispetto delle leggi e chi no.

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Il messaggio, scritto nero su bianco, è diretto: le istituzioni stanno dalla parte di chi rispetta le regole. Dai coltelli ai branchi: il fronte si sposta Negli ultimi anni il Governo è intervenuto con durezza sulla criminalità minorile. È arrivata la custodia cautelare in carcere anche per i minorenni trovati con le armi. Sono state inasprite le sanzioni per chi porta coltelli. Ma il problema ha cambiato forma. Oggi non riguarda più solo il singolo ragazzo con un’arma nello zaino. Coinvolge il gruppo, con la violenza organizzata in branco, che scoppia nelle piazze e nei centri storici. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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