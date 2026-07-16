Davide Re ha raccontato di aver pianto sui blocchi durante la sua ultima gara, attribuendo i problemi al piede come causa di un impatto negativo sulle Olimpiadi del 2024. L’atleta ha partecipato all’ultima puntata di Sprint Zone, trasmessa su YouTube da OA Sport, rivelando dettagli sulla sua carriera e le difficoltà vissute. Ha parlato apertamente delle sfide fisiche che hanno influenzato le sue prestazioni, senza fare commenti su altri aspetti.

Davide Re è stato l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’ex quattrocentista azzurro si è raccontato sotto molti punti di vista in una intervista decisamente approfondita e interessante. In primo luogo si parte dalla fine, ovvero dal ritiro ufficiale: “Sì non ho cambiato idea, ho fatto il mio ultimo 400 ad agosto 2025 poi ho fatto una gara simbolica con amici a novembre, ho corso una mezza maratona, una 30 chilometri in montagna, poi vedremo se farò una maratona in autunno, ma in maniera totalmente amatoriale”. Nativo di Milano, Davide Re in giovane età ha provato davvero ogni tipo possibile di sport: “Fino a 16 anni ho fatto sci ma nel contempo tantissimi sport: equitazione, vela, tennis, calcio e fino a 14 anche pallavolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Davide Re: “Piansi sui blocchi alla mia ultima gara. I problemi al piede mi rovinarono le Olimpiadi del 2024”

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