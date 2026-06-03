Mentre camminava sul marciapiede e controllava il telefono, una donna è caduta in un tombino con il coperchio che si è girato sotto i suoi piedi. È rimasta immersa nell’acqua fino al petto e ha riportato un colpo alla testa. La donna ha riferito di aver pensato di morire durante la caduta. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno aiutato a uscire dall’acqua.

Stava camminando sul marciapiede guardando il telefono quando il coperchio di un tombino ha ceduto sotto i suoi piedi, facendola sprofondare all’improvviso. È successo nella mattina di domenica 31 maggio a Rio de Janeiro, in Brasile, in Rua Oto de Alencar, davanti a una scuola. L’intera scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza della zona e successivamente diffusa dai media locali. Nel video si vede la donna procedere lungo il marciapiede mentre guarda il cellulare, fino al momento in cui calpesta il punto in cui si trovava il tombino. Il coperchio avrebbe ceduto di schianto, provocando la caduta nel vuoto. Subito dopo l’incidente, un motociclista che si trovava lì vicino si è fermato per soccorrerla e ha dato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho messo il piede sul bordo del tombino, il coperchio si è girato, mi ha colpito alla testa e sono finita dentro. Ho pensato che sarei morta, l’acqua mi arrivava al petto”: la storia di Fabiana Rosa

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