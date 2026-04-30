Jack Savoretti | Mi sono salvato avrei potuto distruggere la mia carriera Sanremo 2024? Non mi hanno scelto

Jack Savoretti è ritornato il 10 aprile con "We Will Always Be The Way We Were". La lettera al padre, il concerto alla Royal Albert Hall e il rifiuto ricevuto a Sanremo 2024. "Ho guardato la crisi di mezza età negli occhi e ho visto che potevo distruggere tutto quello che avevo costruito e a cui tenevo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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