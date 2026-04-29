Cartisia Somma, figlia d'arte, entra nel cast della sesta stagione di Mare Fuori. Figlia di Sebastiano Somma e Morgana Forcella, ha dichiarato di voler rendere omaggio al suo cognome attraverso questa esperienza. La sua partecipazione alla serie Rai è stata annunciata recentemente, e l'intervista completa è pubblicata sulla rivista Novella 2000. La giovane attrice si prepara a confrontarsi con il suo nuovo ruolo nel mondo dello spettacolo.

Suo padre è Sebastiano Somma, sua madre Morgana Forcella e lei è nel cast della sesta stagione della popolare serie Rai: tutta l’intervista in edicola su Novella 2000. Ci sono figli d’arte che si ritrovano su un binario già tracciato, e poi ci sono quelli come Cartisia Somma, che scelgono il proprio futuro in autonomia. Nel suo caso, la recitazione non è soltanto una questione di DNA, ma una decisione presa presto, prestissimo. Suo padre è Sebastiano Somma, sua madre Morgana Forcella: entrambi attori, non l’hanno mai condizionata. Mai ostacolata, mai favorita. «Ho respirato polvere di palcoscenico fin dalla tenera età e mi sono innamorata follemente di questo lavoro.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Cartisia Somma, la figlia d’arte approda a Mare Fuori 6: “Voglio onorare il mio cognome”

Notizie correlate

Cartisia Somma: «La mia Sharon di Mare fuori 6 ha qualcosa in comune con Rosa Ricci, dove lavoro anche il mio fidanzato Luca Varone»Il pubblico che cosa si deve aspettare dalla sesta stagione di Mare fuori? «Molti personaggi si troveranno di fronte a delle scelte, alle loro...

Leggi anche: Cartisia Somma, intervista alla Sharon di Mare Fuori 6: “La fragilità non è debolezza, ma consapevolezza”

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Cartisia Somma e Virginia Bocelli: I primi a tifare per noi sono sempre i nostri papà; Mare Fuori 6: episodi, anticipazioni, cast, tutto quello che c'è da sapere; Mare Fuori 6, quando esce su Rai 2: la trama, i nuovi personaggi e la data d'uscita; Tutti uniti per Domenico: quaranta artisti con Francesco Merola al Teatro Totò - Napoli Village - Quotidiano.

Cartisia Somma, la figlia d’arte approda a Mare Fuori 6: Voglio onorare il mio cognomeSuo padre è Sebastiano Somma, sua madre Morgana Forcella e lei è nel cast della sesta stagione della popolare serie Rai: tutta l'intervista in edicola su Novella 2000. novella2000.it

Intervista Cartisia Somma: Mare Fuori arrivato per caso, la mia Sharon senza empatia né sensibilitàIntervista Cartisia Somma. La giovane attrice, figlia di Sebastiano Somma, in Mare Fuori 6 interpreta la new entry Sharon. maridacaterini.it

In onda in questi giorni in due fiction Rai Sebastiano Somma e sua figlia Cartisia Josephine Furono ospiti di Oriolo Romano nell’ottobre del 2020 in una rilettura de “Il vecchio e il mare” È il loro momento, una di quelle occasioni che non si verificano spesso nel - facebook.com facebook

Nessuno spoiler su #MareFuori6! Ci vediamo domani sera su Rai 2 e RaiPlay per l'inizio della nuova stagione. Un grande in bocca al lupo al cast e alle new entry Cartisia Somma, Carlotta Pinto e Greta De Rosa. Non vediamo l'ora! #LVB x.com