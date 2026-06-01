Il Lille ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Davide Ancelotti come nuovo allenatore. Il tecnico italiano, 36 anni, ha firmato un contratto di due anni. Prende il posto di Bruno Genesio, che ha lasciato la guida della squadra senza clausole di rescissione.

Ora è ufficiale: Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille. Il 36enne tecnico italiano ha firmato lunedì un contratto biennale, succedendo a Bruno Genesio, che ha lasciato la squadra a parametro zero. La carriera di Davide Ancelotti. Scelto dal padre Carlo come primo assistente al Bayern Monaco (2016-2017) dopo l’addio di Paul Clement, Davide lo ha seguito al Napoli (2018-2019), all’ Everton (2019-2021), al Real Madrid (2021-2025) e nella nazionale brasiliana. E proprio per l’impegno con la Seleçao ai Mondiali, la prima parte del lavoro di Ancelotti Jr. sarà inevitabilmente a distanza. La sua prima esperienza da allenatore al Botafogo è durata solo cinque mesi (15 vittorie, 10 pareggi, 8 sconfitte). 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Davide Ancelotti pronto a guidare il Lille in Ligue 1

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