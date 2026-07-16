Daveigh Chase di The Ring morta da senzatetto lascia un'eredità di 400mila dollari la madre vuole amministrarla

Un'attrice nota per un ruolo in un film horror è deceduta lo scorso 16 giugno a 35 anni, a causa di AIDS e uso di droghe. Aveva vissuto per anni senza una casa stabile. Dai documenti depositati in tribunale risulta che ha lasciato un patrimonio di circa 400.000 dollari in beni personali. La madre dell'attrice ha presentato richiesta per l'amministrazione di questa eredità.

Stando ai documenti depositati in tribunale, Daveigh Chase ha lasciato un patrimonio di circa 400mila dollari in beni personali. L'attrice, nota per il ruolo di Samara in The Ring, è morta lo scorso 16 giugno all'età di 35 anni per AIDS e uso di droghe e da anni viveva senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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L'Attrice di The Ring è Morta | La Verità Scioccante su Dave Chase

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Daveigh Chase, è morta a 35 anni la Samara di The Ring. x.com

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