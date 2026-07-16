Daveigh Chase morta per Aids lascia un’eredità da 400mila dollari La madre dell’attrice Cathy Chase vuole diventare amministratrice del patrimonio

Da ilfattoquotidiano.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’attrice nota per “The Ring” e “Lilo & Stitch” è morta il 16 giugno a 35 anni in un ospedale di Los Angeles a causa di AIDS e uso cronico di droghe. Lascia un patrimonio di 400mila dollari. La madre dell’attrice ha presentato domanda per diventare amministratrice del patrimonio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Daveigh Chase, l’attrice nota per i suoi ruoli ne “The Ring” e “Lilo & Stitch”, è morta il 16 giugno scorso all’età di 35 anni in un ospedale di Los Angeles per AIDS e uso cronico di droghe. Nonostante gli ultimi anni della sua vita fossero stati segnati da gravi difficoltà personali, tra cui la dipendenza da sostanze stupefacenti e una condizione di senzatetto, l’attrice ha lasciato un patrimonio considerevole. Secondo i documenti legali depositati l’8 luglio presso il tribunale di Los Angeles, come riporta il New York Times, il valore dei suoi beni personali ammonta a circa 400.000 dollari, avvicinandosi alla soglia del mezzo milione. La notizia ha destato sorpresa, gettando nuova luce sulla complessa vicenda umana e professionale di una delle più promettenti stelle bambine di Hollywood. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

daveigh chase morta per aids lascia un8217eredit224 da 400mila dollari la madre dell8217attrice cathy chase vuole diventare amministratrice del patrimonio
© Ilfattoquotidiano.it - Daveigh Chase, morta per Aids, lascia un’eredità da 400mila dollari. La madre dell’attrice, Cathy Chase, vuole diventare amministratrice del patrimonio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Daveigh Chases Final Days: Cause of Death Revealed, New Details Emerge

Video Daveigh Chases Final Days: Cause of Death Revealed, New Details Emerge

Notizie e thread social correlati

“Daveigh Chase è morta per Aids e uso cronico di droghe “: l’autopsia chiarisce il decesso dell’attrice diventata famosa per “The Ring”L’autopsia ha confermato che la morte di un’attrice nota per ruoli in un film horror e un cartone animato è avvenuta a causa di Aids e uso cronico di...

Morta l’attrice Daveigh Chase di “The Ring” a 35 anniL’attrice Daveigh Chase, nota per aver doppiato Lilo in “Lilo & Stitch” e per il ruolo in “The Ring”, è deceduta a 35 anni.

Temi più discussi: È morta l'attrice Daveigh Chase, la bambina di The Ring. Sua anche la voce di Lilo in Lilo e Stitch; Catherine Zeta Jones ricorda la cugina acquisita Bonnie Tyler: È stata parte della mia vita, donna straordinaria; È morto Sam Neill: l'amatissimo attore di Jurassic Park aveva 78 anni; Influencer di 21 anni uccisa a colpi di pistola, le telecamere riprendono gli ultimi istanti di Brianna Johnson.

daveigh chase daveigh chase morta perDaveigh Chase, l'attrice di The Ring muore da senzatetto ma lascia un patrimonio di 400mila dollari: la madre chiede l'ereditàL'attrice Daveigh Chase, morta lo scorso mese a 35 anni, ha lasciato un patrimonio stimato in circa 400mila dollari, secondo quanto emerge dai documenti della procedura di successione ... ilmessaggero.it

daveigh chase daveigh chase morta perMorte Daveigh Chase, il retroscena sull’eredità: svelato il patrimonio dell’attrice di The RingL’attrice di The Ring morta a 35 anni lascia un patrimonio inatteso: i documenti legali rivelano i dettagli dell’eredità. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web