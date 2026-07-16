L’attrice nota per “The Ring” e “Lilo & Stitch” è morta il 16 giugno a 35 anni in un ospedale di Los Angeles a causa di AIDS e uso cronico di droghe. Lascia un patrimonio di 400mila dollari. La madre dell’attrice ha presentato domanda per diventare amministratrice del patrimonio.

Daveigh Chase, l’attrice nota per i suoi ruoli ne “The Ring” e “Lilo & Stitch”, è morta il 16 giugno scorso all’età di 35 anni in un ospedale di Los Angeles per AIDS e uso cronico di droghe. Nonostante gli ultimi anni della sua vita fossero stati segnati da gravi difficoltà personali, tra cui la dipendenza da sostanze stupefacenti e una condizione di senzatetto, l’attrice ha lasciato un patrimonio considerevole. Secondo i documenti legali depositati l’8 luglio presso il tribunale di Los Angeles, come riporta il New York Times, il valore dei suoi beni personali ammonta a circa 400.000 dollari, avvicinandosi alla soglia del mezzo milione. La notizia ha destato sorpresa, gettando nuova luce sulla complessa vicenda umana e professionale di una delle più promettenti stelle bambine di Hollywood. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Daveigh Chase, morta per Aids, lascia un’eredità da 400mila dollari. La madre dell’attrice, Cathy Chase, vuole diventare amministratrice del patrimonio

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Daveigh Chases Final Days: Cause of Death Revealed, New Details Emerge

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