A quasi un mese dalla morte dell’attrice nota per ruoli in film come The Ring e serie come Lilo & Stitch, sono stati resi noti dettagli sul patrimonio che ha lasciato. Nonostante fosse vissuta in condizioni di senzatetto negli ultimi tempi, la sua eredità finanziaria si rivela molto consistente. Le stime indicano un patrimonio di valore elevato, che ha sorpreso molti, considerando le circostanze del suo ultimo periodo di vita.

Daveigh Chase, attrice conosciuta per il suo ruolo in The Ring, ha lasciato un patrimonio molto alto. A quasi un mese dalla morte di Daveigh Chase emergono nuovi dettagli sulla situazione economica lasciata dall’attrice, diventata celebre da bambina grazie a film e serie di successo come The Ring e Lilo & Stitch. La giovane attrice, di soli 35 anni, è morta da senzatetto, ma, secondo quanto riportato, avrebbe lasciato un patrimonio stimato di oltre circa 400 mila dollari. Secondo i documenti depositati presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles, l’interprete avrebbe lasciato un patrimonio personale stimato in circa 400 mila dollari. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Daveigh Chase, l’attrice di The Ring morta da senzatetto: il patrimonio nascosto lascia tutti senza parole

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È MORTA DAVEIGH CHASE, LA SAMARA DI THE RING: AVEVA SOLO TRENTACINQUE ANNI, FAN SOTTO SHOCK

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Morta l’attrice Daveigh Chase di “The Ring” a 35 anniL’attrice Daveigh Chase, nota per aver doppiato Lilo in “Lilo & Stitch” e per il ruolo in “The Ring”, è deceduta a 35 anni.

Temi più discussi: È morta l'attrice Daveigh Chase, la bambina di The Ring. Sua anche la voce di Lilo in Lilo e Stitch; Milano è un po’ la città italiana che rappresenta il sogno americano ma chi fatica ad arrivare a fine mese rappresenta la maggioranza delle persone che ci vivono: Pilar Fogliati parla della serie Una Piccola Formalità; Catherine Zeta Jones ricorda la cugina acquisita Bonnie Tyler: È stata parte della mia vita, donna straordinaria; Morto a 75 anni l’attore Peter Van Norden, tra i più amati di Scuola di polizia e Una pallottola spuntata.

Morta a 35 anni l'attrice statunitense Daveigh Chase per complicazioni da meningite. Era famosa soprattutto per aver interpretato il ruolo di Samara Morgan, la bambina del celebre film horror 'The Ring' e Samantha Darko in 'Donnie Darko' e 'S. Darko' x.com

L'attrice vocale Daveigh Chase, voce originale per Lilo in Lilo e Stitch, è mancata reddit

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